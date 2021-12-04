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В результате извержения вулкана Семеру на острова Ява в Индонезии есть погибший и пострадавшие

, 20:46

В результате извержения вулкана Семеру на острова Ява в Индонезии есть погибший и пострадавшие
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В Индонезии один человек погиб, 41 человек пострадал в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява. Телеканал Channel News Asia сообщил, что пострадавшие с ожогами разной степени тяжести доставлены в ближайшие больницы. Погиб житель округа Лумаджанг.

О ситуации с извержением вулкана Семеру сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар.
Вулкан Семеру активизировался в субботу и начал извергать горячие облака дыма и пепла.

По данным национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, усиление активности вулкана было зарегистрировано в 15:20 по местному времени (11:20 мск).

Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь". Портал Tempo Indonesia информирует: около 16.00 по местному времени небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, на земле стало темно, словно наступила ночь. Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.

Власти эвакуируют население из этих районов, но эвакуацию затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог. Во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

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