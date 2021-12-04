В результате извержения вулкана Семеру на острова Ява в Индонезии есть погибший и пострадавшие

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4 декабря 2021, 20:46

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В Индонезии один человек погиб, 41 человек пострадал в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява. Телеканал Channel News Asia сообщил, что пострадавшие с ожогами разной степени тяжести доставлены в ближайшие больницы. Погиб житель округа Лумаджанг.

О ситуации с извержением вулкана Семеру сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар.

Вулкан Семеру активизировался в субботу и начал извергать горячие облака дыма и пепла.

По данным национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, усиление активности вулкана было зарегистрировано в 15:20 по местному времени (11:20 мск).

Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь". Портал Tempo Indonesia информирует: около 16.00 по местному времени небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, на земле стало темно, словно наступила ночь. Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.

Власти эвакуируют население из этих районов, но эвакуацию затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог. Во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB. pic.twitter.com/R5RgfAae3p — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2021

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc — Disclose.tv (@disclosetv) December 4, 2021

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