Представитель Росавиации отказался комментировать смену курса рейса Airbus Тель-Авив - Москва над Чёрным морем
4 декабря 2021, 17:41
Представитель Росавиации отказался комментировать информацию СМИ о смене курса над Чёрным морем пассажирским самолётом рейса Тель-Авив — Москва из-за риска сближения с американским самолетом-разведчиком.
О том, что пассажирскому самолёту рейса Тель-Авив - Москва накануне пришлось менять курс над Чёрным морем из-за риска опасного сближения с американским самолётом-разведчиком сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиадиспетчерских службах.
РИА Новости пытались выяснить эту информацию подробнее. "Не комментируем", - ответила представитель Росавиации.
Накануне один из двух самолетов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем якобы хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.
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