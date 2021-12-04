Представитель Росавиации отказался комментировать смену курса рейса Airbus Тель-Авив - Москва над Чёрным морем

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4 декабря 2021, 17:41

фото: pixabay.com

Представитель Росавиации отказался комментировать информацию СМИ о смене курса над Чёрным морем пассажирским самолётом рейса Тель-Авив — Москва из-за риска сближения с американским самолетом-разведчиком.

О том, что пассажирскому самолёту рейса Тель-Авив - Москва накануне пришлось менять курс над Чёрным морем из-за риска опасного сближения с американским самолётом-разведчиком сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиадиспетчерских службах.

РИА Новости пытались выяснить эту информацию подробнее. "Не комментируем", - ответила представитель Росавиации.

Накануне один из двух самолетов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем якобы хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.

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