Медведев заявил, что России в пандемию COVID-19 удалось избежать сверхтяжелых последствий

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4 декабря 2021, 14:25 Источник: РИА "Новости"

председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в субботу, 4 декабря, заявил, что РФ в пандемию коронавируса нового типа удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей много.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что во всех странах мира последствия пандемии вызвали существенное падение уровня жизни, рост инфляции, проблемы в работе систем здравоохранения. России удалось избежать очень тяжелых последствий, однако вызовов и сложностей в стране достаточно.

"Вообще мир вошел в эпоху турбулентности", – подчеркнул председатель "Единой России".

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