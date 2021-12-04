Британские ученые организации SAGE: COVID-19 продолжит представлять опасность как минимум до 2026 года

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4 декабря 2021, 13:20 Источник: РИА Новости

Pietro Recchia, фото: globallookpress.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжит представлять серьезную опасность как минимум пять лет, до 2026 года. Британские учёные, специалисты организации Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предполагают, что коронавирус "SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет".

Как считают эксперты SAGE, период распространения инфекции нового типа может увеличиться, если меры по вакцинации и общему сдерживанию заболеваемости ковидом будут недостаточно эффективными.

По мнению британских учёных, в Соединённом Королевстве, по сравнению с другими странами Европы, ситуация с ростом заражений COVID-19 стабилизировалась благодаря проведённой прививочной кампании.

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.

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