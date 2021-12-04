В России за сутки скончались 1 215 пациентов с COVID-19

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4 декабря 2021, 12:01

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 215 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе отметили, что за минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 93 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 57, в Московской области – 55. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами COVID-19 стали 280 072 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 32 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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