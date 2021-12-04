В России выявили 32 974 случая заражения COVID-19 за сутки

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4 декабря 2021, 11:48

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 32 974. Об этом заявили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 2 232 (6,8%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 9 769 011 случаев заражения.

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