Прилетевших из ЮАР российских туристов отправляют на 14 дней в обсерватор в Подмосковье

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4 декабря 2021, 11:56

фото: pixabay.com

В московском аэропорту Домодедово в субботу приземлился самолёт рейса из Кейптауна (ЮАР) с российскими туристами. Пассажиры этого авиалайнера, вернувшиеся из Южной Африки, теперь 14 дней проведут в обсерваторе.

Очевидец, корреспондент Агентства городских новостей «Москва», который оказался в числе прибывших из ЮАР туристов, рассказал, что туристов отправляют в обсерватор в подмосковном Сергиевом Посаде.

Корреспондент уточнил, что российских туристов отправляют на 14 дней в обсерватор в независимости от результата ПЦР-тестов и наличии у них документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса, который назвали «омикрон».

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines привез около ста человек. Известно, что билеты стоили около ста тысяч рублей.

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