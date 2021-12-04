В аэропорту «Домодедово» приземлился прибывший из ЮАР самолет с россиянами

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4 декабря 2021, 08:39 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Утром в субботу, 4 декабря, стало известно, что в московском аэропорту "Домодедово" сегодня приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами на борту, прибывший из Южной Африки.

Ранее сообщалось, что эфиопский перевозчик организовал два коммерческих рейса в целях вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. Уточнялось, что в самолетах, следовавших из Южно-Африканской Республики в Россию, находились около ста человек.

В Аддис-Абебе россияне пересели на борт одного воздушного судна. Известно, что билеты стоили около ста тысяч рублей.

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