В аэропорту «Домодедово» приземлился прибывший из ЮАР самолет с россиянами

Утром в субботу, 4 декабря, стало известно, что в московском аэропорту "Домодедово" сегодня приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами на борту, прибывший из Южной Африки.
Ранее сообщалось, что эфиопский перевозчик организовал два коммерческих рейса в целях вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. Уточнялось, что в самолетах, следовавших из Южно-Африканской Республики в Россию, находились около ста человек.
В Аддис-Абебе россияне пересели на борт одного воздушного судна. Известно, что билеты стоили около ста тысяч рублей.
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