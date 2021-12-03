Прибывших из ЮАР в Россию пассажиров изолировали на две недели

Пассажиров, которые в пятницу, 3 декабря, вернулись в Россию из ЮАР рейсом, где у двух человек был выявлен коронавирус, изолировали на две недели. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее поступила информация о том, что чартерный рейс, который был организован одной из фитнес-компаний, вывез двадцать пять граждан Российской Федерации из ЮАР.
В Роспортребнадзоре сегодня сообщили, что было проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано их ежедневное ПЦР-тестирование. Граждан было решено изолировать на четырнадцать дней для осуществления медицинского наблюдения.
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