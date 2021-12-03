Если «омикрон» окажется более смертоносным, чем «дельта», миру придётся переделывать вакцины

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3 декабря 2021, 12:13 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Недавно выявленный африканский штамм коронавируса «омикрон» вызвал нешуточную панику во многих странах. Из-за этого вопроса в ВОЗ созвали экстренное совещание. И хоть, учёные из ЮАР, где был впервые обнаружен этот штамм, призывают общественность к спокойствию, люди всё равно опасаются за своё здоровье и будущее.

Эксперты, при этом, строят разные гипотезы. Одни говорят, что «омикрон» вернёт пандемию обратно в 2020-й, другие утверждают, что он пройдёт как обычная простуда и не вызовет никаких серьёзных осложнений, а третьи даже не исключают вымирание человечества в будущем из-за постоянных мутаций «ковида». Иными словами, теории строятся разные, но всё же точной информации по поводу опасности вируса нет. Как слышно из ЮАР, заболевшие «омикроном» чувствуют повышенную усталость, а некоторые симптомы похожи на ОРВИ. Но в СМИ пока нет информации о массовой смертности.



Данная форма коронавируса действительно может перебить «дельту», хотя это только теории. Только в гене спайс-белка этот штамм несёт более 30 мутаций. Как именно появился «омикрон» - никто не знает. По данным отдельных учёных, он возник в теле заражённого иммунодефицитом (ВИЧ). Иммунная система таких пациентов неспособна уничтожить патоген, и точно так же она неспособна на гиперактивацию. В итоге, вирус может месяцами размножаться в телах таких людей, выступая раздражителем иммунной системы. Иммунитет не может победить «ковид», но он пытается это сделать, вырабатывая антитела. В результате – вирус получает прекрасные условия для дальнейшей эволюции. Антитела постоянно преследуют его, и с одной стороны уничтожают самых неприспособленных, а с другой – стимулируют размножение вирусных частиц, которые стали лучше уходить от них, благодаря мутации. В организме пациентов с ослабленным иммунитетом патоген способен эволюционировать без помех.



Если выяснится, что «омикрон» способствует более тяжёлому течению болезни, всем государствам мира придётся в прямом смысле переделывать вакцины. А это будет очень непростой задачей. Обязательная вакцинация для всех и новые локдауны в таком случае станут неизбежны. Ещё не стоит забывать, что на нашей планете уже сформировалось целое течение «антивакцинаторов», которые, несомненно, будут препятствовать всем новым разработкам. Поэтому «омикрон» способен ввергнуть в тяжёлый кризис нашу планету ещё, как минимум, на десятилетие, если будет доказано, что он намного опаснее «дельты».

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