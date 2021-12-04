Аргументы Недели Общество 13+

Аналитики сообщили, что в декабре россияне чаще всего приобретают авиабилеты в Турцию, Армению и Узбекистан

, 09:51

Аналитики сообщили, что в декабре россияне чаще всего приобретают авиабилеты в Турцию, Армению и Узбекистан
салон самолета, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие железнодорожные и авиамаршруты были наиболее востребованными среди россиян в декабре. Соответствующие данные поступили в распоряжение журналистов.

Наиболее популярными внутренними направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В список лидеров по приобретению авиабилетов россиянами также вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

Как сообщает RT, ссылаясь на исследование, доля бронирований билетов на зарубежные авиарейсы остается невысокой. Чаще всего россияне в последний месяц уходящего года предпочитают отправляться в Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию.

В случае путешествий по железной дороге самыми популярными среди граждан РФ являются билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что разговор Лаврова и Блинкена был прямолинейным

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что разговор Лаврова и Блинкена был прямолинейным

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя американского Госдепа Энтони Блинкена в Стокгольме были прямолинейными.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью