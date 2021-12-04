Аналитики сообщили, что в декабре россияне чаще всего приобретают авиабилеты в Турцию, Армению и Узбекистан

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4 декабря 2021, 09:51

салон самолета, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие железнодорожные и авиамаршруты были наиболее востребованными среди россиян в декабре. Соответствующие данные поступили в распоряжение журналистов.

Наиболее популярными внутренними направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В список лидеров по приобретению авиабилетов россиянами также вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

Как сообщает RT, ссылаясь на исследование, доля бронирований билетов на зарубежные авиарейсы остается невысокой. Чаще всего россияне в последний месяц уходящего года предпочитают отправляться в Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию.

В случае путешествий по железной дороге самыми популярными среди граждан РФ являются билеты в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

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