Аналитики сообщили, что чаще всего россияне осенью ездили в Армению, Турцию и Киргизию

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27 ноября 2021, 12:41

чемоданы, pixabay.com

Аналитики провели исследование, проанализировав итоги осенних бронирований ж/д и авиабилетов, и выяснили, какие направления стали самыми популярными среди граждан Российской Федерации текущей осенью.



Согласно данным проведённого исследования, наиболее популярными городами для путешествий среди россиян в осенний период стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Подчеркивается, что за границу чаще всего граждане РФ ездили в Армению, Турцию и Киргизию.

Как сообщает RT, в десятку популярных зарубежных направлений также вошли Азербайджан, Таджикистан, Турция, Молдавия, Беларусь, Казахстан и Германия.

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