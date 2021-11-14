Аналитики сообщили, что большинство россиян провели нерабочие дни дома

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14 ноября 2021, 10:40

диван, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные. Соответствующие данные поступили утром в воскресенье, 14 ноября, в распоряжение журналистов.

Большая часть участников опроса (83,5%) в период нерабочих и праздничных дней находилась дома, а остальные предпочли отправиться в путешествие.

Как сообщает RT, чаще всего россияне ездили в Москву (24,1%), Сочи (9,2%), Санкт-Петербург (9,1%), Минеральные Воды (3,8%), а также Калининград (3,7%).

Среди путешественников также были популярны Краснодар (3,4%), Екатеринбург (2,9%), Стамбул (2,6%), Симферополь (2,4%) и Махачкала (2,4%).

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