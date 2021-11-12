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В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней

, 12:38 Источник: Правительство Челябинской области

В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом 12 ноября заявил губернатор Челябинской области.

Сегодня на Южном Урале завершается режим нерабочих дней. Также заканчивается дистант у школьников.

«Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, они дали свои результаты», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Глава субъекта добавил, что в области наблюдается снижение госпитализаций, ситуация по заболеваемости стабилизируется.

Напомним, что режим нерабочих дней действовал в Челябинской области с 30 октября по решению оперативного штаба. В регионе продолжает действовать ряд мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса: использование QR-кодов для посещения массовых мероприятий и определенных объектов, масочный режим, социальное дистанцирование. Для удобства граждан развернуты вакцинальные пункты, в которых можно поставить прививку от COVID-19.

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