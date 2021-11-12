В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней

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12 ноября 2021, 12:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом 12 ноября заявил губернатор Челябинской области.

Сегодня на Южном Урале завершается режим нерабочих дней. Также заканчивается дистант у школьников.

«Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, они дали свои результаты», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Глава субъекта добавил, что в области наблюдается снижение госпитализаций, ситуация по заболеваемости стабилизируется.

Напомним, что режим нерабочих дней действовал в Челябинской области с 30 октября по решению оперативного штаба. В регионе продолжает действовать ряд мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса: использование QR-кодов для посещения массовых мероприятий и определенных объектов, масочный режим, социальное дистанцирование. Для удобства граждан развернуты вакцинальные пункты, в которых можно поставить прививку от COVID-19.

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