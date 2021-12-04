В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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4 декабря 2021, 07:15 Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил в столичном регионе "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Соответствующие данные содержатся в прогностической карте, опубликованной на сайте учреждения.

Синоптики отметили, что порывы ветра в Москве и Московской области могут достигать пятнадцати метров в секунду. В столице России вышеуказанное предупреждение будет действовать до 20.00 субботы, а в Подмосковье – до 12.00 субботы.

Кроме того, в столичном регионе действует предупреждение о гололедице до полудня 5 декабря.

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