В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил в столичном регионе "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Соответствующие данные содержатся в прогностической карте, опубликованной на сайте учреждения.
Синоптики отметили, что порывы ветра в Москве и Московской области могут достигать пятнадцати метров в секунду. В столице России вышеуказанное предупреждение будет действовать до 20.00 субботы, а в Подмосковье – до 12.00 субботы.
Кроме того, в столичном регионе действует предупреждение о гололедице до полудня 5 декабря.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.