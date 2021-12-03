Глава движения «Красивый Петербург» Врански: виновные должны ответить за трагическую смерть сотрудника «Водоканала»

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3 декабря 2021, 17:28

снегоуборочная машина, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански в пятницу заявил, что виновные должны ответить за трагическую смерть сотрудника "Водоканала", которого зажал снегоуборочный автомобиль.

Сегодня днем коммунальщик погиб после того, как оказался зажат меж зубцов снегоуборочной машины.

Красимир Врански в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" обратил внимание на то, что для властей Санкт-Петербурга выпадение снега всегда становится "неожиданностью", а недостаточно качественная уборка улиц приводит к плачевным исходам. Руководитель движения "Красивый Петербург" заметил, что из обычного метеорологического обстоятельства "делается какая-то трагедия".

Врански выразил мнение, что за смерть 48-летнего сотрудника "Водоканала" и прочие городские происшествия, связанные с ненадлежащей уборкой снега, должны ответить в администрации Северной столицы.

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