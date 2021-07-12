В Амурской области сбившему девочку водителю снегоуборщика назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы
12 июля 2021, 16:19
В Амурской области суд вынес приговор в отношении мужчины-водителя, который сбил 7-летнюю девочку снегоуборочной техникой. Осужденному предстоит провести за решеткой 1 год и 6 месяцев.
На сайте Следственного комитета РФ также отмечается, что ему запрещается управлять транспортными средствами в течение 12 месяцев. Сообщается, что водителя признали виновным в “нарушении правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”.
Инцидент произошел второго марта в городе Зея. Во время уборки снега на тротуаре водитель начал сдавать назад на снегоуборочной технике и совершил наезд на ребенка. В результате девочку с травмами доставили в больницу по воздуху.
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