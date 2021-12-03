Врачи Карабиненко и Малышев заявили о пользе вакцинации и предложили меры борьбы с антипрививочниками

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3 декабря 2021, 15:27 Источник: Общественная служба новостей

вакцинация, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко и врач-инфекционист Николай Малышев в рамках беседы с журналистами в пятницу, 3 декабря, рассказали, как бороться с антипрививочниками в период пандемии.

Александр Карабиненко подчеркнул, что антипрививочники "ни на чем свои мысли не основывают" и не приводят доказательств. По словам доктора медицинских наук, любая прививка улучшает иммунологическую сопротивляемость организма к инфекциям и предотвращает вспышки болезней.

Николай Малышев в свою очередь отметил в беседе с Общественной службой новостей, что порой антипрививочника могут заставить пройти вакцинацию лишь "жесткие меры". Профессор отметил, что нет нужды вести таких людей в прививочный пункт "под ручку" – можно применять другие методы, например, "отлучение от общества".

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