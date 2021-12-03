В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы произошел между таксистом и водителем Cadillac Escalade. Нарушитель задержан.
Собеседник пояснил, что столичная полиция объявила план «Перехват». По его словам, стрельба произошла на 2-й Брестской улице.
Начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин уточнил, что устроившего стрельбу в центре Москвы задержали, пострадавшему оказана медицинская помощь. Конфликт начался после того, как таксист не уступил дорогу Cadillac Escalade. Затем злоумышленник скрылся.
"По улице Большая Грузинская произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого",- добавил он.
Ранее сообщалось, что 30 ноября в Рязани грузовой автомобиль совершил наезд на трёх человек, стоящих на остановке общественного транспорта.
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