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В Рязани грузовик сбил трёх человек на остановке общественного транспорта

, 20:47

В Рязани грузовик сбил трёх человек на остановке общественного транспорта
фото: Паблик ДТП и ЧП в Рязани, vk.com/rzndtp

В Рязани во вторник днём грузовой автомобиль совершил наезд на трёх человек, стоящих на остановке общественного транспорта "Химволокно" на Ряжском шоссе. В результате ДТП две женщины погибли. Одна женщина пострадала.

Инцидент произошёл в 15:50. По предварительной информации рязанской полиции, водитель грузовой машины Shacman, уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, сбил трёх женщин, ожидающих на остановке общественный транспорт.

Две женщины скончались на месте аварии. Личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики.

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