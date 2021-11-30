В Рязани грузовик сбил трёх человек на остановке общественного транспорта
30 ноября 2021, 20:47
В Рязани во вторник днём грузовой автомобиль совершил наезд на трёх человек, стоящих на остановке общественного транспорта "Химволокно" на Ряжском шоссе. В результате ДТП две женщины погибли. Одна женщина пострадала.
Инцидент произошёл в 15:50. По предварительной информации рязанской полиции, водитель грузовой машины Shacman, уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, сбил трёх женщин, ожидающих на остановке общественный транспорт.
Две женщины скончались на месте аварии. Личности погибших устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики.
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