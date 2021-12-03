Лебедев рассказал о балагане, который устроили блогеры в больницах, где лечатся больные коронавирусом

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3 декабря 2021, 12:37 Источник: RT

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его «выбесил» визит блогеров в «красную зону» в больницах, где проходят лечение зараженные новой коронавирусной инфекцией.

Лебедев пояснил, что блогеры откликнулись на письмо врачей, которые пригласили знаменитых антиваксеров посетить «красную зону», чтобы убедить в реальности заболевания. По его словам, в больницы пришли «самые фрики из всех фриков, сливки от сливок», которые «оказались не людьми».

«… вместо того, чтобы просто чисто, спокойно, тихо надеть масочку, надеть все средства защиты, подписать все необходимые бумаги... они разбрелись по больницам и устроили там какие-то балаганы, что является абсолютно, конечно, недопустимым»,- высказал дизайнер RT.

Он надеется, что врачи после этого тоже поймут, с кем они имеют дело.

Ранее профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик выразил мнение, что экскурсии для антипрививочников в ковидные клиники не дадут эффекта.

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