Профессор РАН Тимофей Нестик: экскурсии в «красные зоны» больниц малоэффективны, так антипрививочников не переубедить

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1 декабря 2021, 10:44 Источник: РБК

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Экскурсии для антипрививочников в ковидные клиники не дадут эффекта, на который рассчитывали авторы этой идеи. Такого мнения придерживается профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Переубедить антиваксеров можно, но другими методами.

Ученый назвал несколько способов, которые могли бы поколебать позиции противников прививок. Это грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки, и демонстрация в СМИ обнадеживающих сюжетов о вакцинации.

Экскурсии в «красные зоны» больниц, по мнению профессора малоэффективны: «На такие приглашения откликнутся только убежденные антипрививочники, стремящиеся сделать свою позицию публичной. В результате поляризация в обществе усилится, а публика запомнит только аргументы антиваксеров» ,- считает Нестик.

Кроме того, страшные кадры с тяжело больными людьми, могут негативно повлиять на уже болеющих: они постараются до последнего отложить обращение к врачу, опасаясь попасть в «красную зону».

Недоверию к вакцинам способствуют противоречивые высказывания экспертов. «Более 70% горожан согласны с тем, что в нашей стране эксперты высказывают по поводу вакцинации прямо противоположные суждения. Наука развивается, поэтому различия в мнениях неизбежны. Но важно, чтобы эксперты могли определить круг вопросов, в ответах на которые они сходятся, и вместе отстаивать согласованную точку зрения»,- сказал профессор.

Помочь преодолеть «войну» между сторонниками прививок и их противниками мог бы, по мнению Нестика, общественный договор по поводу будущего. «Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше»,— считает профессор РАН.

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