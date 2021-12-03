В России выявили более 32,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
3 декабря 2021, 11:19
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 9 736 037 человек. Темп прироста по стране составил 0,34%.
«За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 217 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек»,- пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 3304, Санкт-Петербурге – 2609, Московской области – 1813, Самарской области – 897 и Краснодарском крае – 812.
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