Врач-эндокринолог Павлова: отличить обычную усталость от заражения омикрон-штаммом поможет медосмотр и тест

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3 декабря 2021, 08:48 Источник: радио Sputnik

девушке плохо, фото: pixels.com

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова объяснила, как отличить обычную усталость от заражения различными заболеваниями, в том числе омикрон-штаммом коронавируса.

Павлова отметила, что самостоятельно пациент не сможет понять, насколько серьезно его состояние. По ее словам, в случае болезни или обычной усталости человек жалуется на одно и то же. Она считает, что только медицинский осмотр позволит понять, «что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость», а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания. Также эндокринолог рекомендует сдать тест на коронавирус, если появились признаки слабости или выраженной усталости.

«Все сейчас знают об этом симптоме … все должны быть настороже и не пропустить эту историю. Если вы ощущаете физическую, эмоциональную слабость, усталость, лучше, что называется, перестраховаться, сдать ПЦР и своевременно обратиться за помощью»,- добавила Павлова в беседе с радио Sputnik.

Медик пояснила, что ощущение усталости при заражении COVID-19 может быть вызвано изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Она уточнила, что при заболевании сильно меняются свойства крови, вследствие чего ухудшается кровоснабжение многих органов, поэтому человек чувствует физическую слабость.

«Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления»,- заключила специалист и призвала вакцинироваться, чтобы предотвратить серьезные последствия коронавируса.

Ранее медики перечислили симптомы омикрон-штамма, одним из основных является усталость.

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