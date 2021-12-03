Известия: Минздрав РФ до конца декабря обновит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

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3 декабря 2021, 10:46 Источник: Известия

вакцина, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения, сообщили, что расширенный список противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может появиться в середине декабря 2021 года.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее»,- пояснил один из собеседников.

Минздрав уточнил, что перечень оснований для отказа от вакцинации коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Например, «Ковивак» нельзя делать людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» - онкобольным. Также к противопоказаниям к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

При этом главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков заявил, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности.

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