Врач Шмаков заявил, что ежедневно в России от COVID-19 умирают две беременные женщины

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11 ноября 2021, 20:47 Источник: РИА Новости

беременная женщина, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков сообщил, что ежедневно в стране от новой коронавирусной инфекции умирают по две женщины во время беременности или после родов.

Медик отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации вопрос профилактики инфекционных заболеваний важен как никогда.

«Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности»,- пояснил Шмаков.

По его словам, если невакцинированная будущая мама заболевает COVID-19, то риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка.

Ранее сообщалось, что во Владимире новорождённый ребёнок заразился коронавирусом от матери и умер в больнице.

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