Новорождённый ребёнок заразился коронавирусом от матери и умер в реанимации

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11 ноября 2021, 17:32

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Новорождённый ребёнок заразился коронавирусом от матери и умер в больнице во Владимире. Директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Константин Баранов рассказал, что медики Областной детской клинической больницы (ОДКБ) боролись за жизнь ребёнка, но малыш скончался.

Мать ребёнка заболела коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности. Родила малыша, и новорождённый заразился от неё. Новорождённого поместили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи лечили младенца 10 дней.

30 октября во Владимир в командировку приезжал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Тогда глава Минздрава заявил, что для помощи младенцу во Владимир направят бригаду врачей из Москвы, а если будет экстренная ситуация, новорождённого на вертолёте транспортируют в столицу.

Константин Баранов сегодня рассказал, что все необходимое оборудование для лечения ребёнка в ОДКБ было.

По словам владимирского чиновника, "все лечебные мероприятия по новорождённому ребёнку, по системе телемедицины врачи из детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда медики оказываются бессильны.

Специалисты изучают каждый случай летального исхода от ковида. Баранов подчеркнул, что в случае с ребёнком "было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать", - пишут 11 ноября владимирские СМИ.

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