Защита всех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» обжаловала их арест

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3 декабря 2021, 10:27 Источник: РИА Новости

задержание фигурантов, фото: Russian Investigative Committee/Globallookpress.com

В Центральном районном суде Кемерово сообщили, что адвокаты всех обвиняемых по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест. Задержаны пять человек.

«Действительно, обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным»,- пояснили в суде.

Напомним, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление и взрыв. В результате происшествия погиб 51 человек, еще более 90 человек пострадали. Возможной причиной взрыва назван внезапный выброс метана.

Обвинения предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Никто из фигурантов вину в случившемся не признает. Им грозит до семи лет тюрьмы.



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