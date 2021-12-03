Бывшие советские мошенники сегодня могли бы стать российскими олигархами

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 09:34

История мошенничества и накопительства «любой ценой» так же продолжительна, как и история самого человечества: люди хитрили, лукавили, обманывали друг-друга постоянно. Делают это успешно и сейчас: вспомним хотя бы громогласные реляции «ржавого Толика» (А.Чуйбаса – в народной интерпретации) о том, что у его Роснано (такая же «чёрная дыра» как всё Сколково в целом – народное убеждение) денег «очень много»! Когда эти действительно огромные бабки «роснанисты» успешно разворовали, игрушка под названием Роснано стала никому не интересной: предоставив закрывать свои огромные финансовые дыры госказне, забава «ржавого Толика» тихо сдулась.



Поговорим об истории, особенно – советской, когда даже «железный Феликс» с мощными ОГПУ-ВЧК-НКВД был бессилен перед хитроумными мошенниками. Первое место в этом списке безусловно занимает некто Борис Гунько-Горкун - аферист и мошенник настолько искусный, что даже будучи наконец схваченным «железной» чекистской рукавицей, так смог запутать свою биографию, что до сих пор историки спецслужб не могут точно назвать даже точную дату его появления на свет.



Г-н Гунько-Горкун отдал всего себя, нет, не делу революции, но успешному и доходному копанию в ее последствиях. Уже в 1920 г. этот гражданин умудрился где-то наштамповать себе кипу очень похожих на настоящие документов, по которым затем и грабил молодую социалистическую республику как хотел. В представительной пачке «ксив» нашлось место и удостоверению «старого большевика», и члена РСДРП с 1907 г., ветерана Гражданской войны, и… о ужас – даже помощника самого тов. Ленина!



Гунько-Горкун был вхож в самые просторные кабинеты Страны Советов, из которых выходил далеко не с пустыми руками. Да и как могло быть иначе, если в кабинетах какого-либо чиновника появлялся человек в галифе, тужурке с орденом Красного знамени и удостоверением заместителя прокурора Санкт-Петербургской губернии и члена коллегии ВЧК и ОГПУ. Любые просьбы визитера тут же исполнялись немедленно: авансы, наличные «на текущие нужды», «пожертвования голодающим детям», взносы в какие-то фонды и т.д. переходили в руки Гунько-Горкуна незамедлительно. Именно во время таких визитов липовый «член коллегии ВЧК» и «помощник Ленина» смог оформить себе в 1926 г. «персональную» пенсию – высшее благо выходящих в тираж кремлевских клерков. Впрочем, именно на этой операции он-таки попал под колпак ОГПУ и был арестован. Но Гунько-Горкун был и прекрасным актером (что присуще всем профессиональным мошенникам-формазонам), а потому сразу талантливо разыграл сценку с собственным сумасшествием. Да так удачно, что его тут же передали в клинику под надзор врачей-психиатров, откуда «член коллегии ВЧК-ОГПУ» спустя ровно год в 1927 г. благополучно дал дёру и взялся за старое с новым остервенением.



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