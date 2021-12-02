Центробанк: только 7,7% денег, украденных мошенниками с банковских карт, смогли вернуть потерпевшим

Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2021, 15:36 Источник: Банк России

Банковские карты, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В третьем квартале 2021 года мошенники похитили с карт и счетов россиян 3,2 миллиарда рублей. Вернуть смогли только 7,7% от этой суммы, сообщает Центробанк на своем официальном сайте.

За три месяца зарегистрировано 256 198 попыток злоумышленников вывести средства с банковских карт. При этом в 41% случаев они применяли так называемые средства социальной инженерии: с помощью психологических приемов выясняли данные карт у самих владельцев. Использовалась также кража персональных данных - при выводе денег через банкоматы, системы дистанционного банковского обслуживания, терминалы, при онлайн-покупках.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года количество преступлений с банковскими картами выросло в 5,5 раза. Эксперты связывают происходящее с пандемией – люди потеряли работу и стали промышлять криминалом. Росту кибермошенничества способствует кроме того развитие технологий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости