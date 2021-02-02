Количество преступлений с банковскими картами выросло в 5,5 раз

Аргументы Недели → Криминал 13+

2 февраля 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

За 2020-й число преступлений, связанных с использованием банковских карт, выросло в 5,5 раз по сравнению с показателями предыдущего года. Новых методов мошенничества становится все больше.

Фальшивые банковские приложения и сайты платежных систем, обман граждан по телефону, слив персональных данных – с этим хоть раз сталкивался практически каждый россиянин. В целом за 2020 год число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс. Это на 73,4 % больше, чем в предыдущем году.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2020-го общий объем операций без согласия клиентов составил 4 млрд рублей. Из них банки вернули людям около 485 млн.

Наиболее заметно данный вид преступности растет в Санкт-Петербурге. Также в лидерах Ингушетия, Ленинградская область, Севастополь и Москва. Спокойнее всего в этом смысле жителям Ненецкого АО, Магаданской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Республики Коми.

Эксперты связывают происходящее с пандемией – люди потеряли работу и решили удариться в криминал. Плюс развиваются технологии, а вместе с ними и кибермошенничество. Банкам необходимо установить жесткий контроль и не допускать утечки персональных данных владельцев карт, да и самим гражданам, разумеется, нужно быть максимально внимательными.