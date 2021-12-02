Депутат Милонов: Дед Мороз и Снегурочка должны быть привитыми

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что все Деды Морозы и Снегурочки в обязательном порядке должны быть вакцинированы от коронавируса, а Роспотребнадзору нужно разработать соответствующие рекомендации по посещению ими семей.
«Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек», - заявил Милонов в интервью «РИА Новости».
Парламентарий уточнил при этом, что, он за то, чтобы сохранить традицию посещения Дедом Морозом домов россиян на новогодние праздники. «Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть», - уточнил депутат.
Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, что этом году в письмах к главному Деду Морозу России, дети просят его «заморозить» коронавирус.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости