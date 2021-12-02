Депутат Милонов: Дед Мороз и Снегурочка должны быть привитыми

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2 декабря 2021, 13:44 Источник: РИА Новости

Дед Мороз, Виктор Лисицын/globallook.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что все Деды Морозы и Снегурочки в обязательном порядке должны быть вакцинированы от коронавируса, а Роспотребнадзору нужно разработать соответствующие рекомендации по посещению ими семей.

«Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек», - заявил Милонов в интервью «РИА Новости».

Парламентарий уточнил при этом, что, он за то, чтобы сохранить традицию посещения Дедом Морозом домов россиян на новогодние праздники. «Я за то, чтобы они остались, но рекомендации к ним должны быть», - уточнил депутат.

Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, что этом году в письмах к главному Деду Морозу России, дети просят его «заморозить» коронавирус.

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