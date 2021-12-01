В 2021 году в письмах к Деду Морозу дети просят «заморозить» коронавирус
1 декабря 2021, 09:23
В 2021 году в письмах к главному Деду Морозу России, живущему в Великом Устюге, дети просят «заморозить» коронавирус. В пресс-службе российского Деда Мороза рассказали, что ему ежедневно приходит порядка 1,5-2 тыс. писем. По сравнению с прошлым годом количество писем Деду Морозу значительно увеличилось.
Половина детей, как и в прошлом году, просят подарить на Новый год наушники, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Сейчас появились детские просьбы о том, чтобы Дедушка Мороз «заморозил» COVID»,- сообщает Агентство городских новостей «Москва». Пишут Деду Морозу и взрослые. Пожелания взрослых - в первую очередь, это здоровье. Кто-то просит семейного счастья и хорошую жену, высокую зарплату. Если у взрослых и желание материальное, некоторые мечтают конкретный автомобиль.
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