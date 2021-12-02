Глава сети офтальмологических клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма коронавируса

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2 декабря 2021, 13:09 Источник: Новосибирский городской сайт

"Омикрон", Mykola Tys/globallook.com

Владелец российской сети офтальмологических клиник «Омикрон», Александр Падар подал иск на российское представительство ВОЗ. Он требует запретить Всемирной организации здравоохранения использования слова «омикрон» в названии нового штамма коронавируса. Исковое заявление направлено в Московский арбитражный суд.

Владелец клиники считает, что действия ВОЗ обернулись колоссальными финансовыми и репутационными потерями для лечебного учреждения.

«Следует обратить внимание, что в целях узнаваемости бренда «Омикрон» истцом затрачены колоссальные денежные средства на рекламу. Так ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» в числе первых на протяжении длительного периода времени выдавалась информация о медицинской офтальмологической клинике истца, теперь же при вводе этого слова выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца, следовательно, неизбежны колоссальные финансовые потери для него», — говорится в исковом заявлении.

Падар требует запретить ВОЗ использование слова «омикрон» для названия штамма коронавируса или любой другой инфекции, обязать его удалить этот термин из документов, и взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины в размере 6000 рублей.

«Ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм? Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», — рассказал владелец клиники журналистам.

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