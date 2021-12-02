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В России за год умерли 2,4 миллиона человек: такого не было со времен войны

, 10:26 Источник: Общественная служба новостей

В России за год умерли 2,4 миллиона человек: такого не было со времен войны
Скорая помощь, Maksim Konstantinov/globallook.com

Число умерших в России за последний год превысило 2,4 миллиона человек. Это худший показатель с 1945 года. Такую статистику приводят «Ведомости».

Предыдущий антирекорд по смертности населения - 2,37 млн человек — был зафиксирован в 2003 году. Существенный рост количества смертей от ковида в октябре и ноябре еще сильнее ухудшит статистику по сверхсмертности.

Как говорят эксперты, хуже ситуация была только во времена Великой отечественной войны, когда из тысячи человек погибало 30-50. Это в несколько раз больше, чем сейчас.

Как считает профессор МГУ Борис Синельников, главный «виновник» высоких показателей смертности - пандемия COVID-19. Однако сверхсмертность связана не только с этим.  Сказывается общая перегруженность системы здравоохранения,  из-за чего пациенты с другими заболеваниями вовремя не получают необходимую медицинскую помощь.

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