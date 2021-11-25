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В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от COVID-19

, 17:59

В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от COVID-19
фото: pixabay.com

В Таганроге возникла критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Представитель администрации города рассказал, что в городе очень небольшие площади МБУЗ "Патолого-анатомическое бюро", сейчас сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции, поскольку площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке.

Принимаются меры для ликвидации очереди. Для стабилизации ситуации увеличено количество вскрытий трупов. Эта мера приведет к постепенной ликвидации очереди из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Предназначенная для хранения биопсийного материала холодильная камера также приспособлена для хранения тел умерших.

Управлением здравоохранения города готовятся предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования, обсуждается вопрос о строительстве в Таганроге нового морга.

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