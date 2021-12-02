Avia.pro: развертывание современных вооружений России на Курилах не позволит Японии захватить острова даже при поддержке США

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2 декабря 2021, 09:12 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Развертывание современных вооружений Российской Федерации на Курилах не позволит Японии захватить острова даже при поддержке Соединенных Штатов. Соответствующий вывод сделан в публикации интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, «пока в Японии пытались угрожать России захватом» Курил, Москва нарастила на этих территориях значительный оборонный потенциал. В настоящий момент там размещены, в частности, береговые ракетные комплексы, зенитно-ракетные системы и истребители.

У РФ достаточно сил, «чтобы устроить Токио огромные неприятности», отмечает сайт. В процитированном материале говорится, что развертывание современного оружия на Курилах не позволит Японии завладеть ими даже при помощи своего союзника США.

Ранее в четверг тот же сетевой ресурс допустил, что украинские диверсионные группы могут попытаться прорваться на территорию России на фоне обострения обстановки в Донбассе.

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