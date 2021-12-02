Avia.pro: развертывание современных вооружений России на Курилах не позволит Японии захватить острова даже при поддержке США

Развертывание современных вооружений Российской Федерации на Курилах не позволит Японии захватить острова даже при поддержке Соединенных Штатов. Соответствующий вывод сделан в публикации интернет-СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, «пока в Японии пытались угрожать России захватом» Курил, Москва нарастила на этих территориях значительный оборонный потенциал. В настоящий момент там размещены, в частности, береговые ракетные комплексы, зенитно-ракетные системы и истребители.
У РФ достаточно сил, «чтобы устроить Токио огромные неприятности», отмечает сайт. В процитированном материале говорится, что развертывание современного оружия на Курилах не позволит Японии завладеть ими даже при помощи своего союзника США.
Ранее в четверг тот же сетевой ресурс допустил, что украинские диверсионные группы могут попытаться прорваться на территорию России на фоне обострения обстановки в Донбассе.
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