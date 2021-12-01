В России с 1 марта 2022 года будет действовать новый порядок выдачи медсправок для водителей

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1 декабря 2021, 21:48

женщина за рулем, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами»,- говорится в документе.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил, что новый порядок выдачи медсправок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Теперь при медицинском освидетельствовании из-за возврата водительского удостоверения после лишения права или после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью автомобилистам придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающие факт употребления психоактивных веществ, а также лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.

Новые правила вступают в силу с 1 марта 2022 года.

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