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Володин перечислил транспортные средства, для которых техосмотр останется обязательным

, 20:45

Володин перечислил транспортные средства, для которых техосмотр останется обязательным
трасса, фото: pixels.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кого коснутся штрафы за езду без диагностической карты. В ноябре ГД поддержала закон об отмене обязательного технического осмотра.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Володин уточнил, что нарушителям придется заплатить две тысячи рублей. По его словам, обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

При этом спикер призвал профильные комитеты ГД по транспорту и по законодательству разъяснить соответствующее положение КоАП, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике. Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.

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