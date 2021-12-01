Кремль сам выберет журналистов для участия в ежегодной пресс-конференции Путина

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1 декабря 2021, 14:32 Источник: РИА Новости

16-я ежегодная пресс-конференция Путина, Виктор Лисицын/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности о ежегодной «большой пресс-конференции» президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря. Из-за ковидных ограничений она пройдет в Манеже и число журналистов будет сокращено.

«Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — сказал представитель Кремля.

Из-за ограничительных мер количество журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат.

«Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям», — подчеркнул Песков.

Свободной аккредитации на пресс-конфренцию из-за ограничений не будет.

«Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — сообщил Песков.

Служба аккредитации приступит к контактам с редакциями уже сегодня. Все участники пресс-конференции должны будут сдать перед мероприятием три ПЦР-теста.

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