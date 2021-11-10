Песков сообщил, что проведение большой пресс-конференции Путина в этом году планируется в очном формате

Большая ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина в настоящий момент планируется в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Согласно последней информации, в Кремле исходят из того, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в очном формате. Дмитрий Песков, однако, не назвал возможную дату проведения мероприятия, пообещав предоставить эти данные позже.
Напомним, с 2001 года глава государства ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции. Перерыв был сделан только в период, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, – с мая 2008 года по май 2012 года.
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