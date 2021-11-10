Песков заявил, что встреча Путина и Байдена возможна, но реальных договоренностей пока нет

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10 ноября 2021, 13:12 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков в среду, 10 ноября, прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в начале следующего года.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Байден могут до конца текущего года провести беседу в формате видеоконференции, а в начале 2022 года может состояться личная встреча лидеров Российской Федерации и США.

Дмитрий Песков заявил, что "все возможно", однако реальных договоренностей к настоящему моменту нет. Пресс-секретарь президента РФ пообещал предоставить информацию о возможной встрече, как только она появится.

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