«Коммерсантъ»: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с главой США Джо Байденом в начале 2022 года. Соответствующую информацию предоставило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным газеты, в 2021 году лидеры двух стран, вероятно, проведут переговоры по видеосвязи, однако детали еще не согласованы до конца. Подчеркивается, что ни Кремль, ни Белый дом не торопятся раскрывать подробности возможных контактов Владимира Путина и Джо Байдена.
Предполагается, что президент России и глава США намерены обсудить реализацию договоренностей, которые были достигнуты в рамках саммита в Женеве.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.