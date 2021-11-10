«Коммерсантъ»: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года

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10 ноября 2021, 07:07 Источник: Коммерсантъ

саммит в Женеве, Guo Chen/XinHua

Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с главой США Джо Байденом в начале 2022 года. Соответствующую информацию предоставило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, в 2021 году лидеры двух стран, вероятно, проведут переговоры по видеосвязи, однако детали еще не согласованы до конца. Подчеркивается, что ни Кремль, ни Белый дом не торопятся раскрывать подробности возможных контактов Владимира Путина и Джо Байдена.

Предполагается, что президент России и глава США намерены обсудить реализацию договоренностей, которые были достигнуты в рамках саммита в Женеве.

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