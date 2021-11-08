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Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что не располагает информацией о возможной встрече Путина и Байдена

, 22:54 Источник: РИА "Новости"

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что не располагает информацией о возможной встрече Путина и Байдена
встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, Adam Schultz/Keystone Press Agency

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 8 ноября, заявила, что она не располагает информацией о возможности встречи президентов Соединенных Штатов Америки и России до конца года.

Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах Джо Байдена и Владимира Путина в 2021 году, подчеркнула, что ей "нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи".

Напомним, американский и российский лидеры в июне текущего года провели саммит на вилле Ла Гранж в Женеве. Джо Байден и Владимир Путин в рамках переговоров запустили процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах.

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