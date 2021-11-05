Отставной капитан ВМС США Табах заявил, что приход Байдена к власти ухудшил позиции Украины в противостоянии с РФ

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5 ноября 2021, 12:02 Источник: YouTube

президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что приход к власти в Соединенных Штатах Америки Джо Байдена существенно ухудшил позиции Украины в противостоянии с Россией.

Гарри Табах выразил мнение, что в настоящий момент пространство для маневра у Киева резко сократилось, а Москва способна "смести" Украину и с этого "маленького плацдарма".

Отставной американский военный также заметил, что украинским властям не приходится рассчитывать на помощь Джо Байдена, который "подыгрывает" российскому лидеру Владимиру Путину и даже не готов отправить на Украину посла.

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