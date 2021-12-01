Профессор-биолог Анча Баранова назвала упадок сил признаком заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»

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1 декабря 2021, 12:39

фото: pixabay.com

Заражение новым штаммом коронавируса "омикрон" чаще всего проявляется в виде "чудовищной" усталости, буквально упадком сил. Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова поделилась в своем Telegram-канале, что при "омикроне" могут не проявиться такие привычные симптомы ковида, как кашель, насморк, отсутствие обоняния.

У пациентов с заражением "омикроном" обоняние не пропадает, в вот усталость ощущается сильнейшая.

Анча Баранова считает, что новый штамм коронавируса может не поддаваться действию антител, а штамм "дельта" может заблокировать "омикрон".

Как предполагает профессор биологии, новый штамм, появившийся в Южной Африке, "сдуется", пока доберется до России.

Баранова напомнила про вакцинацию и средства индивидуальной защиты для предупреждения заражения новым штаммом коронавируса.

Врач из ЮАР Анжелика Кутзее, которая первая сообщила о появлении пациентов с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, рассказала, что при заражении молодые люди жаловались на сильную усталость.

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