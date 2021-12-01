Маменькин сыночек: межпоколенческая взаимопомощь компенсирует супружеские проблемы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 11:06

В XXI веке связи между взрослыми детьми и их родителями оцениваются как более интенсивные и значимые, нежели супружеские. Причины следующие. Во-первых, увеличилась продолжительность жизни, а вместе с ней и длительность межпоколенческого взаимодействия. Во-вторых, высок уровень разводов. В-третьих, выросло число работающих женщин. Таким образом, межпоколенческая взаимопомощь компенсирует супружеские проблемы.



Особенно важной взаимная поддержка становится прямо сейчас – в период пандемии, когда многие представители среднего поколения, имеющие на содержании несовершеннолетних детей, потеряли работу. Можно ожидать перераспределения помощи в том виде, как это происходило в 1990-е (тогда многие семьи жили на пенсию пожилых родителей). В то же время в зоне риска сейчас оказались и предпенсионеры: им в силу возраста труднее других найти новую работу.



С 2011 по 2018 год количество взрослых детей, оказывающих материальную помощь родителям, увеличилось, хотя и не очень значительно. Доля детей, помогающих родителям деньгами, выросла с 14 до 20% в случае отцов и с 23 до 31% в случае матерей. Доля детей, покупающих родителям необходимое для жизни, аналогично выросла с 12 до 22% и с 18 до 29%. В свою очередь, снизилось число родителей, которые оказывают материальную помощь взрослым детям. Уменьшилась доля родителей, помогающих деньгами (матерей – с 43 до 38%, отцов – с 52 до 44%), продуктами (матерей – с 22 до 21%, отцов – с 26 до 20%), покупкой вещей (матерей – с 18 до 14%, отцов – с 18 до 12%), оплатой жилья (матерей – с 4 до 3%, отцов – с 5 до 3%).



Любопытно, что исследования, проведённые в Москве в 1970-х, показали следующее: среди работающих лиц раннего пенсионного возраста материально помогали детям 64%, а получали от них материальную помощь 5%. В постсоветское время существенно уменьшилось количество молодых семей, ожидающих родительской помощи. Это объясняется новыми экономическими условиями, когда доходы и возможности трудоустройства молодёжи стали намного выше родительских.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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