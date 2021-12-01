Avia.pro: российские комплексы РЭБ замечены в тридцати километрах от Донбасса

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы замечены в тридцати километрах от Донбасса. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что на трассе М-4, в тридцати километрах от Донбасса, были замечены системы РЭБ «Красуха-4». В процитированном материале отмечается, что комплексы двигались со стороны Ростова-на-Дону.
Судя по всему, Москва «решила всерьез заняться защитой» непризнанных ДНР и ЛНР от «посягательств» Вооруженных сил Украины, предположили авторы сайта.
Ранее сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил версию, согласно которой российские средства РЭБ следят за воздушным пространством над Донбассом, где летают киевские беспилотники Bayraktar TB2.
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