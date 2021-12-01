Депутат Сергей Леонов обратился к Голиковой с просьбой установить максимальную цену на ПЦР-тестирование в тысячу рублей

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1 декабря 2021, 07:12 Источник: РИА Новости

ПЦР-тест, Frank Hoermann/globallook.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем он просит установить максимальную цену ПЦР-тестирования в тысячу рублей.

Сейчас россияне вынуждены сдавать ПЦР-тесты в коммерческих клиниках, поскольку в государственных учреждениях результата приходится ждать слишком долго. Цена исследования в частных медицинских центрах достигает 3,5 тысячи рублей. При этом его себестоимость, по словам парламентария, не более 500 рублей.

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более одной тысячи рублей»,- написал Леонов.

Во вторник Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с учетом особенности нового штамма коронавируса "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48.

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