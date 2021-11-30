Анна Попова сообщила о сокращении срока действия ПЦР-теста из-за особенностей омикрон-штамма COVID-19

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30 ноября 2021, 18:53 Источник: РИА Новости

тесты на COVID-19, Nicolas Armer/dpa

С учетом особенности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, Роспотребнадзором принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова во вторник сообщила об ограничении срока действия ПЦР-теста до 48 часов на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Поповой, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и при заражении штаммом "омикрон". ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал еще систему для выявления конкретно этого варианта SARS-CoV-2. Как отметила глава ведомства, система позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к штамму "омикрон".

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подчеркнула, что в нашей стране этот вариант возбудителя инфекции не выявлен. Она призвала выполнять меры профилактики: вакцинироваться, ревакцинироваться, сокращать социальные контакты и носить маски.

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